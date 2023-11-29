حسام غالي يكشف عن حقيقة سوء التفاهم الذي حدث مع هيكتور كوبر

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أحمد جودة - القاهرة - صرح حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي ولاعب الفريق السابق، عن ما تردد حول سوء التفاهم الذي حدث بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

سوء تفاهم حسام غالي وهيكتور كوبر

وكشف غالي عبر قناة أون تايم سبورتس 2، أن سوء التفاهم كان سبب في غيابه عن اجتماع لحل أزمته مع هيكتور كوبر.

وأشار أنه تلقى اتصالا من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، وأبلغه خلال مكالمة هاتفية أن هناك اجتماع في مكتبه بموعد محدد يجمعه بكوبر.

وأستطرد حديثه بأنه عندما لبى الطلب وذهب لمكتبه في النادي لم يجده وتواصل معه وأبلغه أنه في مكتبه بشيراتون، وأكد له إنه بذلك لن يلحق التدريب.

وجاء مشيرًا أنه تردد بذلك شائعات هروبه من الجلسة وعدم تلبية الموعد المحدد وصرح بأنه أمر غير صحيح.