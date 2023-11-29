نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوشتر في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن تردد القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره مودرن فيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، والقناة الناقلة للقاء وترددها.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس