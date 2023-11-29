نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نابولي مساء اليوم الأربعاء 29-11-2023 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو هيرنانديز، دافيد ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو سيلفا، خوسيلو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد نابولي مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.