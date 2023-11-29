"فخور بكل مرحلة في حياتي".. حسام غالي يحكي عن بدايته ومشواره الكروي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن معاناته خلال مشواره الكروي وبدايته في القلعة الحمراء.

حسام غالي يحكي عن بدايته ومشواره الكروي

وقال حسام غالي مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على "أون تايم سبورتس": " فخور بكل مرحلة في حياتي، في البداية كانت التجربة صعبة، تركت بلدي في سن صغير وذهبت إلى القاهرة من أجل الإنضمام للنادي الأهلي، وقضيت 4 سنوات ثم تم تصعيدي للفريق الكروي الأول، وبعد ذلك خوضت تجربة الاحتراف".

وتابع: "مرحلة الاحتراف كانت نقلة كبيرة في تاريخي، ليس سهلا التواجد في الأهلي، كنت ما زلت طفلا، أتدرب كثيرًا، ودائمًا ما أستمع للجميع وأقوم بتنفيذ ما يطلب مني، ولا انتبه للسلبيات، لأنني كنت أحب كرة القدم كثيرًا وما زلت".

وأكمل: " كنت أحب كرة القدم ليس رغبة في الشهرة أو المال، ولكني كنت شغوفًا بها، وتجربتي في النادي الأهلي نجحت وتم تصعيدي للفريق الأول، ومنذ ذلك الحين لم أنزل للدرجة الأقل نهائيًا".

وأضاف: "لعبت 4 سنوات في الأهلي وبعدها انتقلت إلى فينورد، كانت تجربة صعبة، بلد مختلف، ثقافة ولغة مختلفة، كنت خارج القائمة، لأنني لم ألعب لمدة ستة أشهر، ولكني كنت أتدرب، كما كنت أشارك مع الفريق الثاني حتى أكون جاهزًا في أي وقت للمشاركة".

واختتم غالي: " كنت أرى أنني أفضل من الأساسيين في الفريق، ولكن الفرصة لم تأتي، لذلك تدربت بشكل أكبر، حتى تعرض أحد اللاعبين لإصابة وشاركت بدلا منه ومنذ ذلك الحين لم أخرج من الملعب مرة أخرى".