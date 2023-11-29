نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني؛ مع نظيره فريق كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء 28 نوفمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2024 على إستاد أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على نظيره جالاتا سراي التركي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكوبنهاجن

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°E