نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. اقترب إيهاب جلال من الرحيل وقائمة بيراميدز لمواجهة صنداونز وعقبة أمام انتقال صلاح للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في السطور التالية:

قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب إفريقيا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب إفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

عقبة أمام انتقال صلاح للسعودية

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو"، أن يوجد عائق سوف يمنع بشكل كبير رحيل صلاح عن الدوري الإنجليزي، وانتقاله إلى آحد أندية الدوري السعودي.

وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن الدوري السعودي لا يجذب العديد من المشجعين في المباريات، حتى إذا نظرت إلى بعض المباريات، سوف تجد مدرجات شبه خاوية، وذلك عكس ما يحدث داخل أوروبا.

واستشهدت الشبكة ببعض المباريات التي شهدت تلك الوقائع مثل الاتفاق وأبها والخليج أمام الوحدة التي لم تكمل 500 مشاهد.

جماهير النصر تهاجم لاجامي

وهاجمت جماهير الفريق، المدافع على لاجامي بقوة، عقب طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا.

ونشر الإعلامي محمد الغامدي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "سياسة الإقصاء التي يتبناها البعض من جماهير النصر عند خطأ لاعب أو هبوط مستواه ستكلف النصر الكثير".

وتابع:" نعم علي لاجامي أخطأ لكن تجريد اللاعب والمطالبة بإبعاده بل البعض وصل إلى المطالبة بتسريحه من الفريق وللأسف هذا الأمر تكرر مع لاعبين آخرين كدنا نفقدهم لولا حنكة المدرب وحكمة الإدارة ".

هل يرحل إيهاب جلال عن الإسماعيلي بعد الخسارة أمام بيراميدز؟

وبحسب مصادر " دوت الخليج الرياضي " الخاصة، نكتشف أنه من الوارد رحيل جلال عن تدريب الفريق عقب اللقاء المقبل أمام البنك الأهلي حال الخسارة من جديد في الدوري العام، مما قد يزيد من صعوبة موقف الدراويش بجدول الترتيب.

وذلك بعد وجود إنقسام قوي داخل مجلس الإدارة برحيل المدير الفني بشكل نهائي والتعاقد مع مدير فني آخر خلال المرحلة المقبلة.

وهناك رأي آخر وهو استمرار جلال، خاصة وأن الفريق يؤدي المبارايات بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة، رفقة جلال ولم يحالفهم التوفيق، مع التركيز على ضرورة حل أزمة القيد وإيجاد حل لتلك الأزمة قبل الميركاتو الشتوي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

حسام غالي يكشف عن حقيقة سوء التفاهم الذي حدث بينه وبين كوبر

وكشف غالي عبر قناة أون تايم سبورتس 2، أن سوء التفاهم كان سبب في غيابه عن اجتماع لحل أزمته مع هيكتور كوبر.

وأشار أنه تلقى اتصالا من محمود طاهر رئيس الأهلي السابق، وأبلغه خلال مكالمة هاتفية أن هناك اجتماع في مكتبه بموعد محدد يجمعه بكوبر.

واستطرد حديثه بأنه عندما لبى الطلب وذهب لمكتبه في النادي لم يجده وتواصل معه وأبلغه أنه في مكتبه بشيراتون، وأكد له إنه بذلك لن يلحق التدريب.

وجاء مشيرًا أنه تردد بذلك شائعات هروبه من الجلسة وعدم تلبية الموعد المحدد وصرح بأنه أمر غير صحيح.