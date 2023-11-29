محمد شبانة ينتقد الأهلي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قدم أمس واحدة من أسوأ مبارياته أمام سموحة السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

محمد شبانة ينتقد الأهلي بعد التعادل مع سموحة

وأضاف شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن لاعبو القلعة الحمراء ظهروا فاقدين للشغف والرغبة في تحقيق الفوز بالمباراة، إلى جانب أنه لا يوجد سبب مقنع لتأخير تغييرات كولر في اللقاء لكل هذا الوقت.

وأشار شبانة في تصريحاته، إلى أن لاعبي الأهلي ظهروا بعيدين تماما عن جاهزيتهم، متسائلا: أين دور برينجر الوافد الجديد لجهاز المدير الفني السويسري للفريق؟

واختتم شبانة، أن فكرة الروتيشن لكل مباراة افقدت الفريق الانسجام والهوية "اللاعبين نسيوا بعض".

وتعادل الأهلي مع سموحة السكندري سلبا دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

