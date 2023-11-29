نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صياح اليوم.. ماركا: نيمار متورط في فضيحة غير أخلاقية.. ديلي ميل: استبعاد حكم مباراة باريس ونيوكاسل.. ذا صن: الحكم قتل المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ماركا: نيمار متورط في فضيحة غير أخلاقية

وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيمار جونيور نجم الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي تورط في فضيحة غير أخلاقية مع عارضة أزياء على منصة “أونلي فانز”.

وفي تفاصيل الخبر قالت الصحيفة: حياة نيمارالشخصية ليست سلمية ولا هادئة خارج عالم كرة القدم. الموقف الأخير الذي يُزعم أنه متورط فيه يأتي في شكل محادثات مسربة بين اللاعب وعارضة أزياء OnlyFans، وطلب غير عادي قدمه لها.

وتورط الدولي البرازيلي، الذي أصبح أبا للمرة الثانية في بداية أكتوبر، في فضيحة جنسية افتراضية جديدة بعد طلب قدمه إلى أحد القائمين على البث المباشر المعروف في بلاده، والذي لديه حساب مدفوع على الشخص البالغ سيئ السمعة. الموقع، تم تسريبه.

وأثارت المحادثة المزعومة بين نيمار وعارضة أزياء على OnlyFans تدعى ألين فاريا، ضجة يوم الاثنين عندما تم نشر لقطات شاشة للمحادثة بين الاثنين، والتي يطلب فيها لاعب الهلال من الفتاة صورًا حميمة، فترد المرأة بأنه يجب عليه التسجيل إلى حسابها لرؤيتهم.

صحيفة ماركا

ديلي ميل: استبعاد حكم مباراة باريس ونيوكاسل

وعنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قرر استبعاد حكم تقنية الفيديو المساعد “VAR” الذي تواجد في مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد أمس الثلاثاء، بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها لأصحاب الأرض في الوقت المحتسب بدل من الضائع، والتي شهدت جدلًا واسعًا من جميه عناصر اللعبة.

أرسل حكم الفيديو البولندي توماش كوياتكوفسكي الحكم سيمون مارسينياك إلى الشاشة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة الجزاء لأصحاب الأرض.

وكان من المقرر أن يتولى كوياتكوفسكي دور تقنية VAR في مباراة ريال سوسيداد مع ريد بول سالزبورج الليلة، ولكن تم استبداله بالحكم الألماني ماركو فريتز.

شعر عدد كبير من النقاد والمشجعين بالغضب والحيرة من منح ركلة جزاء متأخرة مثيرة للجدل لفريق باريس سان جيرمان حيث حرموا فريق إيدي هاو من تحقيق فوز مثير خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة ديلي ميل

ذا صن: حكم باريس ونيوكاسل قتل المباراة

وقالت صحيفة “ذا صن” لقد حرم نيوكاسل من الفوز خارج ملعبه على باريس سان جيرمان من خلال ركلة جزاء مثيرة للجدل وصفها الأسطورة آلان شيرر بأنها "حمولة من السخافات".

قاد فريق إيدي هاو المتنقل معظم فترات المباراة بفضل هدف ألكسندر إيساك الافتتاحي في الدقيقة 24.

لقد كانوا في طريقهم لتحقيق فوز كبير في العاصمة الفرنسية، والذي كان سيضعهم في المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكن كانت هناك دراما متأخرة في باريس، عندما ارتدت تمريرة عثمان ديمبيلي، في آخر ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، من صدر تينو ليفرامينتو إلى مرفقه.

ولم يتأثر الحكم البولندي سيمون مارسينياك - الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا ونهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي - وأشار باستمرار اللعب مباشرة.

لكن تم إيقاف اللعب بواسطة حكم الفيديو المساعد وتم استدعاء مارسينياك إلى شاشته لمشاهدة عمليات إعادة العرض بالحركة البطيئة.

وأظهرت المقاطع بوضوح أن الكرة ارتدت أولًا من صدر ليفرامينتو، وهو ما لا يعتبر ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن نجم الماكبايز والمشجعين سرعان ما شعروا بالألم، حيث أشار الحكم، بشكل مدهش، إلى أنه غير رأيه واحتسب ركلة الجزاء، وسدد كيليان مبابي كرة قوية في مرمى نيك بوب ليعادل النتيجة.

وتواجد نيوكاسل في المركز الثالث في المجموعة السادسة ويحتاج إلى الفوز عندما يأتي ميلان إلى سانت جيمس بارك الشهر المقبل للحصول على أي فرصة للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.