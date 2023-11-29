انت الان تتابع خبر دعوى قضائية ضد رونالدو أمام محكمة أمريكية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رفع عدد من الأشخاص دعوى قضائية جماعية أمام محكمة مقاطعة فلوريدا ضد لاعب النصر كريستيانو رونالدو، حيث ادعوا أنهم تكبدوا خسائر بسبب إعلانه وترويجه في حساباته لمنصة Binance المتخصصة في تداول العملات المشفرة. وأفادت الدعوى القضائية أن رونالدو كان جزءًا رئيسيًا في شعبية بينانس المتزايدة بسبب تأثيره ومدى وصوله، حيث يمتلك 850 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت الدعوى إلى أن مبيعات NFT الخاصة برونالدو كانت ناجحة بشكل لا يصدق في الترويج للبورصة، حيث شهدت زيادة بنسبة 500٪ في عمليات البحث عن "Binance" في الأسبوع التالي للبيع الأولي. وتزعم الدعوى أن رونالدو كان على علم أو كان ينبغي عليه أن يعرف عن قيام Binance ببيع أوراق مالية مشفرة غير مسجلة، نظرًا لخبرته الاستثمارية وموارده الهائلة للحصول على مستشارين خارجيين.