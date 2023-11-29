تأهل برشلونة ودورتموند ولاتسيو وأتلتيكو

تأهل برشلونة ودورتموند ولاتسيو وأتلتيكولحقت أندية برشلونة وبوروسيا دورتموند ولاتسيو وأتلتيكو مدريد بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بانتصاراتها الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

وفاز برشلونة على ضيفه بورتو البرتغالي 2-1، وبوروسيا دورتموند على مضيفه ميلان 3-1، ولاتسيو على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 2-0، وأتلتيكو مدريد على مضيفه فينورد الهولندي 3-1.

وارتفع عدد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 10 وهي بايرن ميونيخ الألماني (المجموعة الأولى) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) وإنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة) وأتلتيكو مدريد ولاتسيو (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومانشستر سيتي حامل اللقب ولايبزيغ الألماني (السابعة) وبرشلونة (الثامنة).

وقلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو عندما حول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 على الملعب الأولمبي «لويس كومبانيس» في برشلونة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.

وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي (30)، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز (57).

وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقته حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو وشاختار دانييتسك الأوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه انتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورغ.

ويلتقي بورتو مع شاختار في الجولة السادسة الأخيرة في قمة نارية على البطاقة الثانية في 13 ديسمبر المقبل.

ويدين شاختار دانييتسك بفوزه إلى مدافعه ميكولا ماتفيينكو الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية إنبرى لها ألكسندر زوبكوف في الدقيقة الثانية عشرة.

مبابي ينقذ سان جيرمان

وبلغ بوروسيا دورتموند ثمن النهائي بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان 3-1، في حين فشل باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل 1-1 في باريس ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جيرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان.

وفي الجولة الأخيرة يحل سان جيرمان ضيفاً على دورتموند، في حين يستقبل نيوكاسل ميلان.

على ملعب «سان سيرو»، سنحت فرصة ذهبية أمام ميلان لافتتاح التسجيل وتوجيه ضربة معنوية لدورتموند عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء أنبرى لها الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو لكن الحارس السويسري غريغور كوبل تصدى لمحاولته ببراعة (6).

وبعدها بأربع دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح دورتموند ترجمها بنجاح قائده المخضرم ماركو رويس.

ونجح ميلان في ادراك التعادل عبر جناحه النيجيري صامويل شوكوويزي الذي تلاعب بدفاع دورتموند واطلق كرة زاحفة بيسراه داخل الشباك (37).

بيد ان الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي اضاف هدفين في الشوط الثاني عبر الشاب الانكليزي جيمي بينوي غيتينس (59) وكريم أدييمي (69).

وعلى ملعب «بارك دي برانس»، فشل سان جيرمان في الثأر لخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل ذهاباً 1-4 وانتزع تعادلاً صعباً 1-1 بفضل ركلة جزاء ترجمها نجمه كيليان مبابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بعد ان تقدم الفريق الإنجليزي بواسطة المهاجم السويدي الكسندر ايزاك (24).

أتلتيكو ولاتسيو ينجزان المهمة

وأنجز كل من لاتسيو وأتلتيكو مدريد المهمة بنجاح بفوزه الأول المتأخر على سلتيك 2-صفر والثاني على مضيفه فينورد 3-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وحافظ أتلتيكو مدريد على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، في حين يملك فيينورد 6 نقاط ضمن بها اكمال مشواره في الدوري الأوروبي ذلك لان رصيد سلتيك بقي عند نقطة واحدة ولم يعد يملك أي أمل باحتلال حتى المركز الثالث الذي يؤهله لمواصلة المشوار في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

سيتي يضمن الصدارة

وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب من بعيد وانتزع فوزا ثميناً من ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 على ملعب «الاتحاد» في مانشستر ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وبكَّر لايبزيغ بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الوافد الجديد البلجيكي لويس أوبيندا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من يانيس بلاسفيخ.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد 20 دقيقة وبتسديدة بيمناه اثر تمريرة من الهولندي تشافي سيمونز (33).

وقلب سيتي الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لهدافه الدولي النروبجي إرلينغ هالاند اثر تمريرة لفيل فودن (55)، قبل أن يدرك الأخير التعادل بعد 15 دقيقة اثر تمريرة من المدافع الدولي الكرواتي بوسكو غفارديول (70)، ثم سجل البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس هدف الفوز اثر تمريرة من فودن (87).

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل تسع نقاط لضيفه.