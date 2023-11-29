تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة سوار الغيني والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة سوار الغيني والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ذلك لموازرة جماهير الزمالك الفريق أمام سوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في ترتيب المجموعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه سوار الغيني والزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.