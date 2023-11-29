نانت ـ أ.ف.ب: أعلن نانت صاحب المركز الحادي عشر في البطولة الفرنسية لكرة القدم إيقاف مدربه بيار أريستوي عن مهامه. وكتب فريق الكناري في بيان صحافي «يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيار أستوري وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح. سيعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار». وذكر مصدر مقرّب من النادي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه في الفترة بين 1995 و1998 والمدرب السابق لأندية غانغان وبوردو وليل جوسلين غورفينيك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

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