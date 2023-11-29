حفل افتتاح كأس العالم بقطر يحصد ذهبية مهرجان بي ورد العالمي بروما

حصل حفل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 وعبر فقرة النهيم مجسم قرش الحوت، أيقونة لوسيل، على جائزة مهرجان (بي ورد) العالمي من بين 333 فعالية متنافسة من 24 دولة، وحصل على الميدالية الذهبية في فئة الحدث الرياضي والمنشأ الإبداعي التي منحتها لها لجنة تحكيم بالمهرجان الذي عُقد في روما قبل ايام.

وحصد استوديو باليش الإبداعي، الرائد في خلق تجارب ترفيهية حية، وهو جزء من ميديا أند إنترتينمينت باورهاوس، بانيجاي، أعلى الجوائز من خلال فعاليتين تحتفيان بقطر وقيم الرياضة بروايات معاصرة ومبتكرة. وحظي حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالاعتراف به كأفضل حدث رياضي، حدثًا فريدًا، حيث نُظّم حفل مدته 30 دقيقة في وقت واحد في أكثر من 170 دولة، وأصبح علامة فارقة في تاريخ عالم كرة القدم ودعم الرؤية العالمية للبلد. وقام استوديو باليش الإبداعي، بعد أن اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 – اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وفرعها «قطر 2022»، بتصميم الحفل وإنتاجه بدعم من الفنان القطري المعروف أحمد الباكر كمدير فني مشارك.

وابتكر ماركو باليش مجسّم قرش الحوت، درب لوسيل، الذي وقع الاختيار عليه كأفضل منشأة إبداعية، خلال كأس العالم لكرة القدم في التفاتة إلى اهتمام البلاد بالحفاظ على بيئتها الطبيعية. أصبح قرش الحوت، بعد أن أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحظي بمشاهدة 70 ألف متفرج خلال البطولة، الآن رمزًا دائمًا للاستدامة بالإضافة إلى اعتباره معلمًا جديدًا للبلاد.

وقال ماركو باليش، رئيس مجلس إدارة استوديو باليش الإبداعي: «نعتقد أن مشاريع بهذا الحجم هي فرص فريدة لنشر رسائل جيدة للعالم، ويشرفنا توفير الدعم للقيادة القطرية والعمل الرائع الذي قام به محترفون قطريون وعالميون استثنائيون. ونأمل أن نجعل البلاد تتألق مرة أخرى على الساحة العالمية».