ختام دوري كرة القدم للفتيات بتعليمية جنوب الباطنة

العوابي ـ من حمود الخروصي:

اختتمت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة دوري كرة القدم للفتيات، وذلك تحت رعاية الدكتورة بدرية بنت درويش البلوشية المديرة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية، وقد أحرزت مدرسة ودام الغاف للتعليم الأساسي لقب الدوري بعد فوزها على مدرسة أم كلثوم بنت علي للتعليم الأساسي بنتيجة ٤/‏صفر وجاءت مدرسة آسية بنت الحارث للتعليم الأساسي في المركز الثالث بعد فوزها على مدرسة أميمة بنت عقبة للتعليم الأساسي بنتيجة ١/‏صفر.

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