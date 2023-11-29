اختتمت بجامعة السلطان قابوس البطولة المفتوحة في كرة الطاولة، التي شارك فيها 44 طالبا من مختلف كليات الجامعة، وذلك بالصالة الرياضية للمجمع الرياضي للطلاب ، وقد تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات ليتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور النهائي، لعبت البطولة بنظام خروج المغلوب، حيث جمعت المباراة النهائية كلا من اللاعب بدر بن محمد الجساسي من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية واللاعب يوسف بن عيسى الاغبري من كلية العلوم الزراعية والبحرية، حيث تمكن اللاعب بدر الجساسي من الفوز على يوسف الاغبري بنتيجة 2 / 0 وحصل على المركز الأول فيما حصل يوسف الاغبري على المركز الثاني وحصل على المركز الثالث اللاعب محمد آلاء الدين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجاء في المركز الرابع اللاعب أياد بن ماجد المحروقي من كلية الآداب والعلوم والاجتماعية.

أدار المباراة النهائية نصرالله الربعاني وأشرف على البطولة الكابتن أحمد المفرجي مدرب ألعاب المضرب في الجامعة. يذكر أن هذه البطولات تسعى إلى اكتشاف اللاعبين المجيدين لضمهم لصفوف منتخب الجامعة وأيضا تثقيف المشاركين بقوانين اللعبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام بطولة جامعة السلطان قابوس المفتوحة لكرة الطاولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.