اليوم انطلاق بطولة العموم للتنس بمجموعة من اللقاءت المهمة

تنطلق اليوم منافسات بطولة العموم للتنس للاندية التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس بمشاركة عشرة اندية في اول بطولة تخصص للاندية المنتسب لدى الاتحاد والتي ستقام منافساتها على ملاعب التنس السبعة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتستمر حتى يوم السبت القادم بمشاركة اكثر من 40 لاعبا.

وقد تم توزيع الفرق بعد القرعة التي نظمها الاتحاد حيث ضمت المجموعة الأولى أندية المصنعة ونزوى وصلالة وصحار ومجيس، فيما ضمت المجموعة الثاني أهلي سداب وبهلاء والكامل والوافي وجعلان ونادي عمان ويتأهل من كل مجموعة فريقان إلى المربع الذهبي وبعدها يتاهل الفائزان من المربع الذهبي إلى المباراة النهائية. وتقام اليوم مجموعة من اللقاءات سيحددها الطاقم الفني والتحكيمي المشرف على البطولة على ان يتم تكثيف المباريات يومي الجمعة والسبت وتقام اليوم مباريات تجمع مجيس مع صحار وصلالة مع نزوى والمصنعة مع مجيس وصحار مع صلالة ونزوى ضد المصنعة ضمن لقاءات المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية يلتقي أهلي سداب مع جعلان ونادي عمان مع الكامل والوافي وبهلاء مع جعلان ونادي عمان مع أهلي سداب. وقال صديق بن قمر الهاشمي الخبير الفني بالاتحاد العماني للتنس بان اليوم الأول من البطولة سوف يشهد عددا من المباريات وهو العدد الأقل نظرا لظروف اللاعبين خلال الفترة الصباحية على ان يتم تكثيف المباريات في يومي الجمعة والسبت وسوف يخوض كل فريق في اليوم بين مباراتين إلى ثلاثة مباريات وعلى حسب الجدول وهو ضمن النظم المعمول بها في ادارة مثل هذه البطولة وسوف يشرف طاقم تحكيم متخصص على ادارة المباريات.

وثمن صديق الهاشمي تعاون الأندية واداراتها من أجل انجاح انطلاقة اولى بطولة تعني للاندية حيث تم خلال الايام الماضية سحب قرعة البطولة وتوزيع الفرق الى مجموعتين وتجهيز كافة الجوانب التنظيمية والفنية لانطلاقة هذه البطولة والتي نتوقع لها ان تشهد منافسة جميلة ومثيرة وخاصة في الأدوار النهائية منها.