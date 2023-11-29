نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتحرك الزمالك في ملف الصفقات الشتوية في حال حل أزمة القيد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ مسؤولو الزمالك التجهيز لملف الصفقات الشتوية المنتظر إبرامها خلال الميركاتو القادم في حال نجاح الإدارة في رفع قرار إيقاف القيد.

وأكد مصدر أن مجلس الإدارة دخل خلال الأيام الماضية في مفاوضات قوية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، بجانب محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، ومحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

وأوضح المصدر أن مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي تم طرحه على المجلس بعد أزمته مع جماهير المصري، مشيرا إلى المجلس يتحفظ على ضم اللاعب في ظل عدم نجاح تجربته الأولى مع الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر إلى أن الأزمة المالية قد تتسبب في عدم التعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة وأن الجهاز الفني لم يطلب بشكل رسمي رحيل أي محترف في الفترة القادمة