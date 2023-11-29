نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت تدخل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وفينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك وجوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للأبيض، لتقريب وجهات النظر بين الزمالك وسبورتنج لشبونة.

وأشار المصدر أن مسؤولي النادي البرتغالي لم يرسلوا أي رد على طلب الزمالك بتقسيط المستحقات المالية، مشيرا إلى أن الأبيض لا يمانع في سفر مندوب للبرتغالي للتحدث مع مسؤولي سبورتنج لشبونة.

وأضاف المصدر إلى أن الزمالك يحاول في الوقت الحالي إلى توفير المستحقات المالية لسدادها "كاش" في حالة رفض النادي البرتغالي فكرة التقسيط، مؤكدا أن المجلس لن يتراجع عن موقف في رفع إيقاف القيد في ظل حاجة الفريق للتعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي القادم.