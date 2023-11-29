نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة زد أف سي والأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب تأجيل مباراة زد أف سي والأهلي في دوري نايل لموعد لآخر بدلا من إقامتها يوم 6 ديسمبر.

ويأتي ذلك بسبب تعديل الاتحاد الإفريقي موعد مباراه الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا لتقام يوم الجمعة 8 ديسمبر بدلا من السبت 9 ديسمبر.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع نظيره سموحة سلبيًا ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.