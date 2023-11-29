اليوم .. مباراة واحدة فـي مسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي

تقام اليوم مباراة واحدة في مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي في نسختها الـ53 للموسم الرياضي 2023 ضِمن مجموعة التحدِّي، وذلك عندما يلتقي ناديا صلالة والنصر في الساعة الخامسة مساء على ملعب مُجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار وتستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عندما يلتقي السيب مع أهلي سداب ضِمن مجموعة النخبة في الساعة الخامسة مساء على ملعب أرضية ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وفي اليوم نفسه وضِمن مجموعة التحدِّي يحتضن ملعب الهوكي بمُجمَّع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار مباراتين، تجمع الأولى صحم ومرباط في الرابعة مساء، يعقبها لقاء الاتحاد ومسقط في الساعة السادسة مساء.

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