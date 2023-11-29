نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد الذي سيتولى المأمورية الفنية للأبيض خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل لسوء النتائج.

وأكد المصدر أن التشيلي سييرا المدير الفني الأسبق لاتحاد جدة السعودي، بجانب الألماني فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق، والجنوب إفريقي موسيماني أبرز المرشحين لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة القادمة خلفا للمدرب الكولومبي الذي رحل بالتراضي.

وأشار المصدر إلى أن الساعات الماضية شهدت مفاوضات شفهية بين مسؤولي الزمالك والمدربين الثلاثة من أجل معرفة طلباتهم المالية وفكرهم تمهيدا للاستقرار عن أسم المدير الفني الجديد.

وأضاف المصدر أن الساعات الماضية شهدت عودة أسم الجنوب إفريقي بيتسو موسماني من جديد وخاصة وأنه يعلم تفاصيل الكرة المصرية وسبق له وأن حقق نجاحات مع النادي الأهلي ولن يستغرق وقتا طويلا للتألق على أجواء الكرة المصرية.

وتابع المصدر أن مجلس الإدارة يتلقى كل يوم ترشيحات جديدة من بعض الوكلاء، مؤكدا أن المجلس لن يتعجل في حسم أسم المدير الفني في الوقت الحالي وقد يصل الأمر إلى فترة التوقف الدولي القادمة.