أحمد جودة - القاهرة - فوز غزل المحلة والسكة الحديد وطنطا والبترول بدورى المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق غزل المحلة على فريق مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما عبده يحيى في الدقيقة 32 من الشوط الأول ومحمود غالي في الشوط الثاني.



-- فوز فريق السكة الحديد على فريق النجوم برباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما باسم عادل من ركلة جزاء في الدقيقة 9 ومحمود عبد العاطي في الدقيقة 25.

وأضاف عبد العاطي الهدف الثالث للسكة والثاني له واختتم محمد عصام أهداف السكة.



-- فوز فريق طنطا على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد عاطف في الدقيقة 28 من الشوط الأول.



-- فوز فريق البترول على فريق مكادى بهدف دون رد سجله محمد عيد في الشوط الثاني.



- تعادل فريق اسوان مع فريق القناة بهدف لمثله تقدم القناة بهدف أحمد عبد الرزاق وتعادل كريم مصطفى لاسوان في الدقيقة 17 من الشوط الأول.