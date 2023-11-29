نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار السكة الحديد يعبر النجوم برباعية بدورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة الحديد يعبر النجوم برباعية بدورى المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد فوزا كبيرا على نظيره فريق النجوم بقيادة محمد جوده برباعية نظيفة على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



تقدم فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين في الشوط الأول تقدم باسم عادل من ركلة جزاء في الدقيقة 9.

وأضاف محمود عبد العاطي هدفين في الدقيقتين 28 من الشوط الأول والدقيقة 3 من الشوط الثاني واختتم الاهداف محمد عصام.



وطرد الحكم عبد الرحمن صالح 3 لاعبين هم زياد عادل وأحمد رمضان لاعبا النجوم ومصطفى عبد الوهاب لاعب السكة في الدقيقة 10 من الشوط الثاني.



دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من

يوسف رحومه، سامى عبد الستار، باسم عادل، مصطفي عبد الوهاب، محمد الكارته، محمد جمال، محمد اشرف، محمود كلشط، جون افري، محمود عبدالعاطي.

وتواجد في البدلاء

مؤمن جابر، سعيدو كمال، محمد عصام، حسين البدري، محمد حسين عضل، سيلا، محمود بشار، عمر صلاح، ابراهيم عبدالخالق.

بينما دخل النجوم اللقاء بتشكيل يتكون من..

السيد فتوح، احمد صابر، كمال صبحي، احمد ايمن، عبدالعزيز زيزو، زياد محمد، حازم محمد، احمد علي دبش، نور علاء الدين، محمد همام، عبدالله خالد.

وتواجد في البدلاء

عبدالرحمن ايمن، احمد رمضان، مؤمن بدوي، محمد سيد جولدي، احمد اشرف، مصطفي جميل، احمد محمود، محمد طلعت، اسلام فتحي.

بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 15 محتلا المركز السابع بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 6 محتلا المركز

السابع عشر.



وأدار اللقاء الحكم عبدالرحمن صالح حكم ساحة وعاونه كريم مهيا مساعد أول وعادل ماهر مساعد ثاني وأحمد جمال شاهين حكم رابع ومحمود عبدالنبي مراقب المسابقات ومحمد نهاد مراقب حكام.