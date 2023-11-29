نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم "فار" يتنحى عن مباراة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن يكون المسؤول عن حكم الفيديو المساعد توماش كوياتكوفسكي، والذي أوصى باحتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال تعادل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، جزءًا من الطاقم التحكيمي الذي سيدير ​​مباراة اليوم الأربعاء، بين ريال سوسيداد وسالزبورغ.

وخلال التعادل 1-1 أمس الثلاثاء، طلب لاعبو باريس سان جيرمان باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد عقب ارتداد الكرة من صدر تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل لتصطدم بمرفقه، ثم طلبت غرفة حكم الفيديو المساعد من الحكم سيمون مارشينياك التحقق من الشاشة على جانب الملعب.

واحتسب مارشينياك، الذي رفض احتساب ركلة جزاء محتملة في وقت سابق، ركلة جزاء وسجل منها كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن التعادل لسان جيرمان.

وسيتم استبدال كوياتكوفسكي بماركو فريتز.

وانتقد مدرب نيوكاسل إيدي هاو قرار احتساب ركلة الجزاء قائلًا إن يد ليفرامينتو لم تكن في وضع غير طبيعي.