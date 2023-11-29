نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يصدم خالد بيبو بهذا القرار ( خاص ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة " محمود الخطيب" قرارًا خاصًا بمستقبل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الكروي الأول.

وكان خالد بيبو قد تولي منصب مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفًا لـ سيد عبدالحفيظ الذي تم توجيه الشكر له.

الأهلي يدرس عزل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة

وحسب ما ذكره مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الإدارة تفكر في توجيه الشكر إلى خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الكروي الأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الرياضي:" مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب يفكر في توجيه الشكر لـ خالد بيبو عن منصب مدير الكرة بالفريق بعد سلسلة الإخفاقات الإدارية الاخيرة".

وتابع المصدر:" حالة الغضب عند الجماهير بسبب عدم قيام خالد بيبو بمهام منصبه بالشكل المطلوب، تعلمه إدارة الأهلي ".

واختتم:" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يعمل دائما على إرضاء الجماهير ".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره يانج أفريكانز السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.