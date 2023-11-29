نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

وسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

هجوم: احمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، طارق طه، باسم علي، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، علي زعزع، عمر السعيد، مروان محسن.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، نظيره فريق الزمالك، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.