نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يحقق فوز مثيرا على مصر للمقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الكروى الأول بنادى مصر للمقاصة فى فخ الخسارة أمام ضيفه غزل المحلة بنتيجة 2/1 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الآسيوطى ضمن منافسات الأسبوع 10 بدورى القسم الثانى ' أ '.



وجاءت الأهداف عن طريق عبده يحى لاعب المحلة بالدقيقة 32 بالشوط الأول وعزز النتيجة محمود غالى بالدقيقة 4 بالشوط الثانى فيما قلص يوسف مظهر لاعب المقاصة النتيجة بإحراز هدف فريقه بالدقيقة 86.



وشهدت المباراة عدة اعتراضات خاصة من جانب جهاز فنى مصر للمقاصة على القرارات التحكيمية خاصة فى ظل المطالبة بضربة جزاء لصالح يوسف عطاءي ببداية الشوط الثانى وغيرها بجانب عدم الرضا على الوقت المحتسب بدل من الضائع بنهاية المباراة والذى احتسبه حكم اللقاء بخمس دقائق فقط.

مصر للمقاصة بقيادة مديره الفنى طارق حجاج بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد ريشة وعبد الكريم مصطفى وعبد الرحمن زين ومهند أفرج ويحي زكريا ومحمد حسن وادم وجيه ومحمد كمال وكريم جمال ويوسف عطائ وسيف مهدى.

فيما بدء غزل المحلة بقيادة مديره الفنى حسام عبد العال المباراة بتشكيل مكون من عمرو شعبان وعمرو الجزار وأحمد طارق وعبد الرحمن عمورى وعبد الرحمن بودى وشيكو محارب ومحمود غالى وخالد الاخميمى وعبده يحي ومروان مارو ومحمد جابر.



وخلال المباراة أجرى المقاصة تغييرات بنزول كلا من حمادة فاروق ومحمود عماد وخالد فتحى وأحمد رضا ويوسف مظهر بدلا من يحي زكريا ومحمد كمال ومهند أفرج وكريم جمال وسيف مهدى.

فيما أجرى الغزل تغييرات بنزول كلا من محمد ابو الحمد وحسام حسن وعمرو مصطفى بدلا من محمد جابر وعبد الرحمن بودى ومروان مارو.

وحصل يوسف مظهر لاعب المقاصة وعمرو الجزار لاعب المحلة على الكارت الاصفر.

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من أسلام ابو شنب وعاونه عماد فرج وسيد ابو خاطر وطارق عبد السلام حكما رابعا وأحمد التلاوى مراقب حكام ومحمد حماد مراقب مسابقات.

ليرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 20 فيما توقف رصيد المقاصة عند 6 نقاط.