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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الحارس الإيطالي جيجيو دوناروما لانتقادات حادة من وسائل الإعلام الفرنسية بعد هدف نيوكاسل الذي افتتح التسجيل في مباراة ضد باريس سان جيرمان، مما يزيد من الضغط على اللاعب الدولي الإيطالي بعد خطأه الأسبوع الماضي في الفوز على موناكو 5-2.

دوناروما يتعرض لانتقادات حادة بسبب " هفوة نيوكاسل "

أشادت وسائل الإعلام بتألق كيليان مبابي الذي حافظ على آمال باريس سان جيرمان في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء متأخرة ومثيرة للجدل ضد نيوكاسل.

تقدم الفريق الإنجليزي في النتيجة من خلال ألكسندر إيزاك الذي استغل تصدي دوناروما لتسديدة ميجيل ألميرون، ولكن فشل الحارس في الإمساك بالكرة أدى إلى هدف المهاجم السويدي.

تلقى دوناروما انتقادات قوية في وسائل الإعلام الفرنسية بعد تعادل باريس سان جيرمان، حيث تم تقييم الحارس الإيطالي بدرجة 3 من 10 من قبل صحيفتي "ليكيب" و"لو باريزيان"، التي اتفقتا على أن دوناروما كان مسؤولًا بالكامل عن هدف نيوكاسل.

وأعطت صحيفة "لوموند" نفس التقييم، وحملت دوناروما المسؤولية عن خطأ آخر قبل هدف إيزاك، عندما قام بتمرير كرة صعبة إلى أشرف حكيمي ما أدى لفرصة واضحة للضيوف، لكن إيزاك أهدرها.

تتواصل الانتقادات لدوناروما في فرنسا بعد أدائه الضعيف أمام نيوكاسل، وذلك بعد أيام من فوزهم على موناكو بخمسة أهداف مقابل هدفين.