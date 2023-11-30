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أحمد جودة - القاهرة - أعرب اللاعب البارز سيرجيو راموس، المدافع في صفوف إشبيلية، عن أسفه العميق إثر خسارة فريقه 2-3 أمام نادي آيندهوفن الهولندي في مباراة اليوم، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. كانت إشبيلية قد كانت متقدمة 2-0، لكنها فشلت في الحفاظ على التقدم وتأجيل التأهل لدور الـ16.

اول تعليق من راموس بعد خروج اشبيلية من دوري أبطال أوروبا

وفي تصريحات تلفزيونية بعد المباراة التي أُقيمت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، قال راموس: "دوري الأبطال هو بطولة مختلفة تمامًا، والتفاصيل الصغيرة هي التي تحدد الفائز والخاسر في هذه البطولة."

وأضاف: "سيطرنا على الشوط الأول وتقدمنا بنتيجة مريحة 2-0، ولكن البطاقة الحمراء قلبت الموازين ضدنا. استفاد الخصم جيدًا من تفوقه العددي واستطاع أن يحقق الانتصار."

وكان فريق إشبيلية قد لعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 66، وفي نهاية المباراة، تم طرد فيرناندو ريجيس، مما جعل الفريق يلعب بتسعة لاعبين.

وعلق راموس البالغ من العمر 37 عامًا: "أفهم غضب واستياء الجماهير، ولكن علينا أن ننظر إلى المستقبل ونفكر في المباراة القادمة. الأمور محبطة للغاية لأن الفرصة للمشاركة والاستمتاع بهذه البطولة لا تتكرر كثيرًا. الفريق خسر الكثير اليوم."

ودع إشبيلية، الذي يعتبر بطلًا تاريخيًا لدوري الأبطال، البطولة من دور المجموعات، حيث توقف رصيده عند نقطتين في قاع المجموعة الثانية، وفشل في التأهل لثمن النهائي للنسخة الثالثة على التوالي.