نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. مهيب عبدالهادي يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي وحسام غالي يتحدث عن مشواره الكروي وإبراهيم حسن يفتح النار على كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023.

إبراهيم حسن يفتح النار على كولر.. "هو السبب الرئيسي فى تراجع نتائج الأهلي"

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو السبب الرئيسي في تراجع الفريق خلال الفترة الحالية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل صادمة بشأن إصابة مصطفي شلبي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل صادمة بشأن إصابة مصطفي شلبي لاعب نادي الزمالك في الفترة الحالية.

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"فخور بكل مرحلة في حياتي".. حسام غالي يحكي عن بدايته ومشواره الكروي

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن معاناته خلال مشواره الكروي وبدايته في القلعة الحمراء.

وقال حسام غالي مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج الهدف على "أون تايم سبورتس": " فخور بكل مرحلة في حياتي، في البداية كانت التجربة صعبة، تركت بلدي في سن صغير وذهبت إلى القاهرة من أجل الإنضمام للنادي الأهلي، وقضيت 4 سنوات ثم تم تصعيدي للفريق الكروي الأول، وبعد ذلك خوضت تجربة الاحتراف".

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إبراهيم حسن: الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص وهذا يصب فى مصلحة الأهلي

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن الدوري المصري الممتاز لا يوجد به تكافؤ فرص تمامًا ويصب فى مصلحة النادي الأهلي فى النهاية بسبب المؤجلات

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" الدوري المصري لا يوجد به تكافؤ فرص تماما وهذا يصب فى مصلحة الأهلي.