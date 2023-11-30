برونو فيرنانديز: لم نقدم ما يكفي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن استيائه بسبب التعادل أمام جالطة سراي التركي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد استقبلنا أهدافًا بشكل سيء، أتيحت لنا العديد من الفرص ولكن لم نكن حاسمين أمام المرمى".

وأكمل: "بسبب نوبة الإحباط التي لاحقتني، لم أستطع الدخول إلى غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، تقدمنا بفارق هدفين في مرتين ولكن لم نحافظ على ذلك، كان يجب أن نكون أكثر تركيزًا".

واختتم: "لم نقدم ما لدينا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، علينا أن نتحكم في المباريات بشكلٍ أفضل، لأنها ليست المرة الأولى التي يحدث بها هذا السيناريو".



ويذكر أن نادي مانشستر يونايتد تعادل مع فريق جالطة سراي التركي بثلاثية لمثلها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.