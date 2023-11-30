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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب سنتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد الإسباني، مباراة فريق الريال أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام يحقق رقم قياسي جديد مع فريق مدريد

نجح اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في إحراز الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 22' بضربة رأسيه.

وبعد إحراز بيلنيجهام هذا الهدف، يعد أول لاعب يرتدي قميص ريال مدريد ويسجل في أول 4 مباريات له في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يقع فريق ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، رفقة كلا من نابولي الإيطالي، يونيون برلين الألماني، وسبورتنج براجا البرتغالي.