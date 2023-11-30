رودريجو يدون التاريخ في آخر 4 مباريات مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي ريال مدريد الإسباني علي نظيره فريق نابولي، بنتيجة 4/2 في مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

رودريجو يدون التاريخ في آخر 4 مباريات



ونجح اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 عاما رودريجو في تسجيل 6 أهداف، وصناعة 4 في آخر 4 مباريات، آخرها هدفه الأول في مباراة الليلة.

وساهم رودريجو خلال الموسم الخاري في بطولة دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف، بواقع تسجيله هدفين وصناعة مثلهما مع الفريق الإسباني.

وانتقل اللاعب البرازيلي إلى صفوف الملكي في صيف 2019، قادما من فريق سانتوس البرازيلي، ويمتد عقد رودريجو مع ريال مدريد حتى يونيو 2028.

ويتصدر نادي ريال مدريد المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 15 نقطة، بينما يحتل نادي نابولي المركز الثاني برصيد 7 نقطة.