نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سعيد بالطريقة التي لعبنا بها".. أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد عقب التعادل أمام جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على تعادل فريقه أمام جالطة سراي، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

تصريحات تين هاج بعد التعادل أمام جالطة سراي

وقال تين هاج في تصريحاته عبر "TNT Sports": "كان في الإمكان أن نفوز بالمباراة ولكن خسرناها، كان يجب أن نحصل على ثلاث نقاط، هذا واضح، لقد فعلنا ذلك في مباريات أخرى".



وتابع: "لقد كنت سعيدًا بالطريقة التي لعبنا بها، ولكن يجب أن أنتقد الفريق لأن الدفاع ليس جيدًا".

وأكمل: "كل هدف له قصته الخاصة، سواء كانت لحظة انتقالية أو أننا لم نغلق خط الوسط، الهدف الثاني من ركلة حرة والهدف الثالث نحن منظمون ولكن لدينا عدد زائد، هذا لا يمكن أن يحدث، علينا أن نتعلم من ذلك".

واختتم: "سعيد جدًا لأنك ترى أسلوب هذا الفريق الاستباقي والديناميكي والشجاع، لقد سررت بالأداء لأننا خلقنا العديد من الفرص ولكن في نفس الوقت كان علينا الفوز بهذه المباراة".



ونجح جالطة سراي من قلب النتيجة للتعادل الإيجابي بعد تقدم مانشستر يونايتد، وانتهى اللقاء بثلاثية لمثلها.

