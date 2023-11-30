نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعدد مكاسب الزمالك من فوزه أمام مودرن فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، مكاسب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مكاسب الأبيض من فوزه أمام مودرن فيوتشر بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

تصريحات ميدو حول مكسب الزمالك على فيوتشر

وأوضح ميدو أن هناك مكاسب للزمالك من خلال هذا الانتصار، مشددًا على أن معتمد جمال مدرب الفريق يبذل مجهودًا رائعًا.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الزمالك على مودرن فيوتشر مهم للغاية لأنه أعاد الزمالك لمقدمة الجدول مرة أخرى".

وتابع: "الفوز كان هاما أيضا للرد على الحملة الممنهجة ضد معتمد جمال مدرب الفريق، من بعض الصفحات، الرد على تلك الحملة كان يجب أن يأتي بالانتصارات".

ويحتل الزمالك الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة جمعهم من 7 لقاءات.