أرسنال يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

أرسنال يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطالبلغ آرسنال الإنجليزي الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيفه لونس الفرنسي (6-0) الأربعاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من البطولة القارية.

وتناوب على تسجيل أهداف "الغانرز" كلّ من الألماني كاي هافيرتز (13) والبرازيلي غابرييل جيسوس (21) وبوكايو ساكا (24) والبرازيلي غابرييل مارتينيلي (27) والنرويجي مارتن أوديغارد (45+1) والإيطالي جورجينيو (86 من ركلة جزاء).

ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، وفيما تجمد رصيد لانس عند خمس نقاط في المركز الثالث، وساهمت نتيجة المباراة في تأهل أيندهوفن الهولندي رفقة أرسنال إلى دور الستة عشر، حيث يتفوق على منافسه لنس في المواجهات المباشرة قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وكان أيندهوفن قد رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، عقب فوزه المثير على إشبيلية الإسباني 3 - 2، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي مباريات المجموعة الأولى، خيم التعادل السلبي على مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

ورفع كوبنهاجن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف عن جالطة سراي التركي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الرابع والأخير.

على الجانب الآخر، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 13 نقطة، وهو الذي ضمن تأهله لدور الستة عشر من المسابقة في وقت سابق من دور المجموعات.

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث خطف غلطة سراي تعادلا مثيرا 3 - 3 مع مانشستر يونايتد.

ويلتقي بايرن ميونخ في الجولة الأخيرة بمضيفه مانشستر يونايتد، فيما يستضيف كوبنهاغن فريق غلطة سراي التركي بذات الجولة.

