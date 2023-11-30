وائل فرحان حكما لمباراة الاتحاد السكندري وزد في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد للقاء هام أمام زد، وذلك في عمر الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وائل فرحان حكما لمباراة الاتحاد السكندري وزد

واختارت لجنة الحكام الرئيسية وائل فرحان من منطقة الإسماعيلية، لقيادة المباراة في تمام الرابعة مساء الغد الخميس.

ويعاون وائل، كلا أحمد صلاح مساعد أول، محمود عبد السميع مساعد ثان، بينما يتواجد أسامة إسماعيل حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمود الدسوقي وأحمد حامد فهيم.

موعد مباراة زد والاتحاد

وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء الغد، على استاد الاسكندرية.

ويحتل رد المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

