مصطفى شلبي يكشف عن موقف إصابته مع نادي الزمالك في الفترة الحالية

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف إصابته مع الفريق في الفترة الحالية.

مصطفى شلبي يكشف عن موقف إصابته

ونشر مصطفى شلبي عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام": أولا كل الأخبار المتداولة عن خضوعى لفحوصات طبية خارج النادى ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك أخبار غير صحيحة، وأتابع البرنامج التأهيلى والعلاجى الخاص بإصابتى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذى يعمل معى منذ تعرضى للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة".

وأضاف:" خضعت لأشعة جديدة منذ يومين، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجى والمتابعة الخاصة بإصابتى في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجى الخاص بى يوميًا داخل نادى الزمالك، وللتوضيح لا أعانى من أي كسور في القدم كما تردد".



يحتل نادي الزمالك المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الزمالك وسوار الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سوار الغيني ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.