نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره أبها، مساء الخميس 30 نوفمبر 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي "دوري روشن".

ويدخل الأهلي المباراة متواجدا في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

ويدخل الاهلي المباراة باحثا عن الانتصار الغائب منذ جولتين ماضيتين.

موعد مباراة الأهلي ضد أبها في الدوري السعودي

تنطلق صافرة المباراة التي ستقام على ملعب الأمير سلطان الرياضية،في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

تنقل فعاليات المباراة على مجموعة SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.