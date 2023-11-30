نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمد إبراهيم: الطرد أثر على لاعبي الإسماعيلي أمام ببراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمد ابراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الطرد أثر على اللاعبين أمام ببراميدز في دوري نايل.

حمد إبراهيم: مجلس الإدارة لديه ثقة في الجهاز الفني

وصرح حمد ابراهيم في مداخلة هاتفية عبر برنامج "اللعيب"، على قناة "أم بي سي مصر":"قدمنا أداء جيد أمام ببراميدز".

وأكمل: "سنحاول حل مشكلة أزمة ايقاف القيد في الفترة القادمة".

وتابع: "مجلس الإدارة وعلي أبو جريشة يوجه لنا كل الدعم في المرحلة القادمة ولم يتحدث معنا أحد للرحيل عن النادي الإسماعيلي".

وأضاف: "لولا الطرد كنا سنحقق الفوز على ببراميدز أمس".

واختتم: "نسعي لتصحيح اخطاءنا خلال الفترة القادمة لتحسين نتائج الفريق".

وخسر الإسماعيلي من نظيره ببراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.