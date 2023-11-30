إبراهيم سعيد يكشف عن أول الراحلين عن الأهلي في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أول الراحلين عن الأهلي في يناير

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "صلاح محسن هو أول الراحلين عن الأهلي فى يناير وكولر أبدى موافقته على هذا القرار".

وأصاف: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى موافقته على رحيل صلاح محسن لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال وجود عرض رسمي لبيعه".

وشدد: "الأزمة فقط هي رفضه الدخول في أي صفقة تبادلية وتحديدًا لصفوف مودرن فيوتشر من أجل ضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد".

جدير بالذكر تعاقد الأهلي مع صلاح محسن قادمًا من صفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018، وخرج مُعارًا إلى سموحة في يناير 2020، وعاد إلى الأهلي في نهاية الموسم.

