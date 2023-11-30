نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: الأهلي يضغط على موديست لفسخ التعاقد في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي أنتوني موديست، في الميركاتو الشتوي المقبل.

تصريحات إبراهيم سعيد في برنامج “+90”

إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي يضغط بقوة على أنتوني موديست لفسخ التعاقد فى يناير وعدم استمراره لنهاية الموسم".

وتابع: "مصدر داخل النادي الأهلي أكد لـ بلس 90، أن هناك جلسة تمت بين خالد بيبو وممثلي موديست من أجل إنهاء التعاقد في شهر يناير بالتراضي بين الطرفين".

وواصل: "وجاء ذلك من أجل بحث الأهلي على مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات، بعدما تأكد النادي بفشل الصفقة وأن اللاعب بجانب أن مستواه الفني ضعيف أيضًا كثير الإصابات".

ويُعاني اللاعب صاحب الـ35، من إصابة بشد في العضلة الضامة، ومن المتوقع استمرار غيابه عن صفوف الأهلي خلال مباراته أمام يانج أفريكانز، في الثاني من ديسمبر المقبل فى تنزانيا، بدوري أبطال إفريقيا.