ميدو يشيد بـ معتمد جمال ويهاجم منتقديه: مدرب كبير

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أحمد جودة - القاهرة -



أشاد الإعلامي أحمد حسام "ميدو"، بـ معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فيما هاجم منتقديه.

ميدو يشيد بـ معتمد جمال ويهاجم منتقديه

وكان فريق الزمالك الكروي الأول قد حقق الفوز أمام نظيره بهدفين مقابل لا شيء، أمام نظيره مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكورة بقى فيها حاجات ملوثة كتير، والناس بقت بتدفع لصفحات الفيس بوك عشان تعمل حملات ممنهجة، الجهاز الفني للزمالك بداية من معتمد جمال مرورا لأحمد مجدي وعبد الواحد السيد، ومحمد عبد المنصف والدكتور محمد أسامة كلهم ناس نضيفة ناس شغالة كورة وبس".

وأكد أن معتمد جمال يحتاج إلى الحصول على فرصة كاملة مع الزمالك من أجل التألق والظهور بشكل مميز.

وتابع: "مباراة اليوم أمام مودرن فيوتشر أثبتت أن معتمد جمال مدرب كبير، ويستخدم الأوراق الخاصة بالفريق، بشكل مميز جدًا".

واستكمل: "حزنت بسبب هجوم بعض ولاد النادي على معتمد جمال، فريق مودرن فيوتشر فريق قوي وصعب، واتفاجئ إن بعض ولاد النادي بيهاجموا معتمد جمال، حق معتمد ياخد الفرصة كاملة ولما حد من ولاد النادي يمسك الفريق لازم ندعمه".