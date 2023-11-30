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أحمد جودة - القاهرة - دافع الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه تعرض لحملة خاصة رغم بذله مجهودات كبيرة في عمله.

ميدو يدافع عن طبيب الزمالك

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك راجل حاصل على دكتوراه والعديد من الشهادات المميزة".

وتابع: "في ناس الزمالك محظوظ بتواجدها داخل النادي، منهم محمد أسامة، الذي يواجه مع الزمالك ضغط المباريات وبيعمل استشفاء للاعيبة بشكل رائع وشغال متابع مع دكتور تغذية، راجل نضيف، وفي ناس جوا نادي الزمالك الناس النضيفة مش عاجباها".

واستكمل: "لاعيبة الزمالك حست إن دكتور محمد أسامة اتظلم، خاصة مع تجدد إصابة مصطفى شلبي، اللي استغلها أحد مقدمي البرامج في ليلة الماتش وقطع في الدكتور محمد أسامة، الراجل النضيف اللي شغال كويس واللاعيبة اللي دعمته أكبر دليل على كدة".

واختتم: "لازم الزمالك يبحث في الموضوع، ويعرف الناس اللي عايزة توقعه، ودعم لاعيبة الزمالك لدكتور محمد أسامة أكبر دليل على إن الفرقة ابتدت تبقى مع بعض عكس قبل كدة كانت مفككة، وبقول كابتن حسين لبيب أرجوك خلي بالك، واعرف مين ليه مصلحة إن في ناس في الزمالك تتعرض لانتقادات وهجوم وحملات، أرجوك شوف مين الشخص اللي بيقول الأخبار ونتائج وتفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة للصحفيين، ولو مخدتوش بالكم من الشخص اللي بيسرب المعلومات والكلام ده اتكرر هطلع أقول بالأسماء مين السبب في ده ومعايا تسجيلات صوتية وأكتر من دليل".