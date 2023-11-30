عبد الواحد يوجه نصيحة خاصة لمعتمد جمال بشأن عبد الشافي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد الواحد، نجم نادي الزمالك السابق، نصيحة خاصة إلى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بشأن محمد عبد الشافي.

عبد الواحد يوجه نصيحة خاصة لمعتمد جمال

وأشاد ببعض لاعبي الزمالك بعد ظهورهم بمستوى فني مميز خلال مواجهة مودرن فيوتشر في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء.

وأوضح محمد عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حمزة المثلوثي لاعب مُقاتل، والزمالك يحتاج هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف: "محمد عبد الشافي لاعب يملك الخبرات، وتحت ضغط لا يرتبك، ويجب أن يحصل على دقائق أكبر خلال الفترة المقبلة".

وتطرق للحديث عن يوسف أوباما قائلًا: "مبسوط جدًا بأدائه، رائع الفترة دي، ووجوده مهم جدًا، خاصة إنه بيتحرك بين الخطوط بشكل رائع".

