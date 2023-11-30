نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز اليوم الخميس 30-11-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نظيره فريق لاسك لينز، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام لاسك لينز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

ويمكنكم مشاهدة المباراة على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.