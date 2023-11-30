نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، نظيره فريق لاسك لينز، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقوم أحمد البلوشي بمهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، في بطولة الدوري الأوروبي.