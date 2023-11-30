نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز اليوم الخميس في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام اليوم الخميس، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أمام نظيره فريق لاسك لينز، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لاسك لينز، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الترددات التالية:

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e.