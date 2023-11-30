نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الخليج مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 علي ملعب "الملك عبد العزيز"، وذلك في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مباريات، فيما يحتل الخليج المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الخليج في دوري روشن السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والخليج اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الخليج في دوري روشن السعودي

تمتلك إدارة شبكة SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الاتحاد ضد الخليج مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها.