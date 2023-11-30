نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام وباتشكا توبولا اليوم الخميس 30-11-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق باتشكا توبولا، مساء اليوم الخميس الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

موعد مباراة وست هام يونايتد ضد باتشكا توبولا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة وست هام وباتشكا توبولا في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق وست هام يونايتد صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، ويتواجد فريق باتشكا توبولا، في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام وباتشكا توبولا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.